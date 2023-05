Reprodução/Instagram Lary Bottino não conseguiu uma vaga no reality show A Grande Conquista





Lary Bottino teve um ataque de fúria no camarim de A Grande Conquista, em Itapecerica da Serra (SP), assim que deixou o confinamento por ter sido uma das menos votadas para garantir uma vaga na Mansão do reality show. Nos bastidores, ela chutou uma cadeira, xingou o diretor Rodrigo Carelli de nomes impublicáveis e ainda o acusou de manipular os resultados.







Todo o surto de Lary Bottino foi presenciado pelos outros nove participantes eliminados na madrugada desta sexta-feira (19) do reality show. Assim que foram retirados do confinamento, eles subiram para a área de produção das instalações do programa para retirar seus objetos pessoais, pegar telefones e aguardar o transporte que os levou para o hotel.

Foi neste momento que a inimiga da cantora Anitta teve seu rompante. Amigos da coluna presenciaram a cena e ficaram escandalizados com o destempero da garota, que participou de A Fazenda 13 e saiu com alta rejeição.

O comentário entre os demais eliminados era de que a moça, revelada nos realities de pegação da MTV, estava fechando as portas para outras participações em programas da emissora, porque o palavreado usado por ela era baixo demais e as acusações de manipulação que direcionou a Carelli foram ditas na presença de funcionários do diretor do núcleo de realities da Record.



Os xingamentos foram pronunciados por Lary diversas vezes. Na hora em que telefonou para seu assessor de imprensa, no momento em que se juntou aos demais eliminados para pegar a van que os conduziu ao hotel, no caminho ao hotel... Ela jurava que tinha torcida para entrar no programa!

Em A Grande Conquista, Lary Bottino foi uma das participantes menos votadas para conquistar uma vaga na Mansão. Dos 19 jogadores, ela apareceu em 15º lugar no ranking, com apenas 1,76% dos votos. Mesmo sendo uma personalidade da mídia, por ter participado de diversos outros reality shows, Lary teve menos votos que a anônima Niick Donato, que recebeu 2,26% dos votos.

Embora seja uma personalidade midiática oriunda de reality shows, Lary Bottino sempre ganhou notoriedade por polêmicas. Em 2021, no auge da pandemia de Covid-19, ela teve a infelicidade de ser convidada para participar do programa A Fazenda News, da Record News, juntamente com este colunista que vos escreve. Mas foi impedida de entrar no estúdio por testar positivo para o coronavírus .

No camarim, ela havia gravado uma sequência de Stories, informando que estava derrubada e com dores no corpo. Mas sabe o que a bonitinha fez após receber o resultado positivo de seu teste? Foi direto para uma balada e fez questão de postar tudo nas redes sociais. E por conta de sua irresponsabilidade, eu expus aqui na coluna sua atitude imprudente.

Meses antes, Lary se envolveu em outra polêmica ao se recusar a devolver uma pulseira caríssima que Ariadna Arantes havia emprestado a ela. O caso virou um barraco quando a ex-BBB viu que a ex-MTV estava usando seu acessório para malhar. Depois de muitas trocas de ofensas, a roteadora de Covid-19 devolveu a pulseira completamente danificada à dona. Um tremendo descaso.