Um novo teste de DNA irá sanar a dúvida da paternidade de Jenifer (Bella Campos) no capítulo desta quinta (16) em Vai na Fé. Apesar do desejo, a revelação decepcionará a estudante. O exame apontará que a moça é mesmo filha de Theo (Emilio Dantas) – fruto do estupro sofrido por Sol (Sheron Menezzes) na novela das sete da Globo.





Na audiência de paternidade, a jovem estará acompanhada de sua mãe e de Ben (Samuel de Assis). Já o vilão irá com Lumiar (Carolina Dieckamann), Clara (Regiane Alves) e Rafa (Caio Manhente).

Antes de entrar na sala, a dançarina abraçará a primogênita: "Jeni, confia em Deus, minha filha", afirmará a evangélica, que torcerá para o teste apontar o advogado como pai da menina. O juiz iniciará a audiência lembrando que o primeiro exame foi invalidado por erro do laboratório – quando, na verdade, foram Ben e Bruna (Carla Cristina Cardoso) que adulteraram o resultado.

"Considerando a invalidação do exame de DNA realizado anteriormente, determinamos que fosse repetida a produção desta prova em novo laboratório. Vamos ao resultado", anunciará o juiz, abrindo o envelope.

"O exame de DNA comprova quem é realmente o genitor biológico, mas a paternidade vai muito além da origem genética", dirá o magistrado, diante da expectativa de todos. “De acordo com o cruzamento de dados, o pai biológico de Jenifer Daiane da Silva Carvalho é... Theo Camargo Bastos.”, revelará.

O parvo vibrará com o resultado, enquanto Jenifer se levantará incrédula. O juiz ainda determinará que a certidão de nascimento da jovem seja retificada, tirando dos registros o nome de Benjamin.

Ao sair correndo da sala, a estudante confrontará a mãe: "Por que a senhora mentiu tanto tempo? Por que ele tinha que ser meu pai?", se desesperará, aos prantos e sem nem imaginar que Sol, a mãe, foi estuprada pelo empresário.

O folhetim de Rosane Svartman será substituída por Fuzuê, de autoria de Gustavo Reiz, que está na fase de pré-produção na Globo. A novela terá Giovana Cordeiro e Marina Ruy Barbosa nos papéis principais de mocinha e vilã, respectivamente.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho