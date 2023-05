Reprodução/Globo Justiça proibiu exibição de caso menino Henry no programa

Nesta quinta-feira (15) o programa Linha Direta, da Globo, seria focado no assassinato do menino Henry Borel em 2021. Entretanto, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro proibiu a exibição do crime supostamente cometido pelo padrasto da criança.



Conforme a coluna de Patrícia Kogut, do Jornal O Globo, a Justiça acatou uma liminar proferida pela defesa do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho e acusado de matar o menino.

Ao passo que o caso será realizado por meio de júri popular, a juíza Elizabeth Machado Louro afirmou que o programa pode interferir na opinião pública. "O processo ainda pende de julgamento, e a exibição em canal aberto e por emissora de grande alcance não parece servir aos propósitos informativos que possam ser alegados", explicou.

De acordo com a mesma, o réu será julgado com um corpo de juízes leigos e a exposição pode colocar em risco a imparcialidade dos julgadores.

Ainda assim, a Globo recorreu à decisão para conseguirem exibir o caso que chocou o Brasil. Enquanto isso, as chamadas do programa apresentado por Pedro Bial foram suspensas da programação da emissora.

