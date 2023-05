Reprodução Cantores estão confirmados em festival

Lexa e Gustavo Mioto estão confirmados no maior festival de quadrilhas da região de Uruoca, no Ceará. Os cantores irão se apresentar em julho no Festival de Quadrilha de Uruoca.



Com a grande repercussão e pedidos do público, o festival tem diversificado ainda mais os artistas de diferentes estilos musicais. Desta vez, os primeiros nomes a serem anunciados são o de Lexa e Gustavo Mioto.

O cantor é cada vez mais aclamado no gênero musical sertanejo e possui múltiplos sucessos, como Com ou Sem Mim, Coladinha em Mim e Impressionando os Anjos. Já a funkeira é uma das maiores representantes do estilo e dona dos hits Sapequinha, Chama Ela e Só Depois do Carnaval.

Vale ressaltar que além das atrações musicais, o festival conta com competições de quadrilha e atrai visitantes de todo o país que buscam prestigiar a cultura nordestina.

Por fim, a Prefeitura de Uruoca promete mais novidades e surpresas que chamarão a atenção da população para um dos principais eventos do interior cearense.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko