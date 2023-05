Reprodução/Pânico Jovem Pan Apresentador voltou ao ar e fez questão de dar satisfação aos telespectadores

Na última terça-feira (16), a coluna teve acesso à informação que Emílio Surita estava internado em um hospital de São Paulo após diagnóstico de câncer, mas optou por não publicar, pois não havia um pronunciamento oficial por parte do apresentador, da família e da Jovem Pan. Já hoje, o líder do Pânico retornou ao ar para mostrar seu real estado de saúde para os telespectadores.





Com o sumiço de Surita no comando do programa Pânico desde o dia 5 de maio, os internautas começaram a questionar os motivos de sua ausência. Durante as duas semanas, Daniel Zukerman assumiu o controle da atração.

Já os rumores sobre o apresentador ter sido internado surgiram após informações divulgadas pelo jornalista Odair Del Pozzo. De acordo com ele, Surita teria sido diagnostica com câncer no intestino, passado para uma cirurgia e encaminhado para a ala oncológica.

Entretanto, nesta quarta-feira (17), Surita retornou à Jovem Pan e contou mais detalhes sobre o que aconteceu. "A gente só deve satisfações às pessoas que a gente gosta, aos nossos familiares, amigos e principalmente nossa audiência", disse. Surita revelou que estava em tratamento no hospital desde o início do ano, e por conta do avanço nos resultados, ele pediu para que isso não se tornasse público.

"Eu acho o seguinte: o cara do rádio, o cara da televisão, nunca pode ficar doente. E nesse momento, você quer preservar as pessoas de se preocuparem com você. O problema é que, quando o cara deu essa notícia, a internet explodiu. Foi muita mensagem de gente legal que gosta da gente. Até gente que me odeia me desejou saúde, com dó", completou.

Além disso, o apresentador ressaltou que não gostou da forma como a notícia sobre seu estado de saúde foi divulgado. "Acontece que, quando o cara deu essa notícia a internet faz assim 'ó', tanta gente bacana, tanta gente que gosta da gente, tanta mensagem que recebi, até gente que me odeia mandou mensagem porque ficou com dó ai eu falei: Vou lá prestar uma satisfação, que eu tô bem, que eu tô tranquilo, mas tô perfeito, exames bons, deu tudo certo, graças a Deus, graças à equipe, equipe médica, cheguei no hospital", desabafou.

Por fim, quando questionada sobre o diagnóstico, o apresentador desconversou e disse que em outro momento falaria mais detalhes, lamentando o vazamento da doença, mas não negou a informação de que está com câncer. "Que timing errado, sério", falou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko