Reprodução/Record TV A repórter Jéssica Nascimento (à esquerda) sofreu um ataque ao vivo













A repórter Jessica Nascimento, da Record em Brasília, foi atingida por um tomate enquanto aguardava sua vez de falar em uma entrada ao vivo para o telejornal DF no Ar, diretamente do Ceasa-DF. A apresentadora, Neila Medeiros, não se sensibilizou com a colega e ainda riu da situação. O episódio ocorreu há um ano, mas a jornalista compartilhou ontem o vídeo em seu perfil no TikTok e viralizou.





"Jessica acabou de ser atacada por uma verdura. Olha, se for das mais caras, pega e leva pra casa... Olha, ela está até suja", divertiu-se. No entanto, logo Neila disfarça e troca de pauta – sai do aumento do preço dos alimentos e vai para a guerra da Ucrânia.

Mais tarde, a jornalista desabafou no Instagram: "Não tem um dia sequer que eu não saia de casa pra trabalhar e peça pra Deus pra que eu volte em paz, com segurança. Ser jornalista não é fácil. Ainda mais nos tempos de hoje. Somos repudiados, oprimidos, xingados e hoje? Fui humilhada e agredida", iniciou ela, que estava desde às 05:30 no local para fazer um link sobre o impacto da inflação nos preços dos alimentos.



"Quando fui chamada, fui atingida fortemente por um tomate. Doeu, quando entendi o que estava acontecendo não segurei o choro, e saí de frente das câmeras", relatou, e prosseguiu. "Hoje foi um tomate. O que me espera amanhã? O sentimento de humilhação e revolta é grande, mas o medo supera, viu? Medo por mim, pelos meus colegas, pelos meus. Só nos deixem trabalhar, por favor. E espero que o responsável seja identificado e pague por esse ato ridículo!", finalizou.

Confira o vídeo e a publicação na íntegra:







*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho