Reprodução/Instagram e Record Vice campeã de A Fazenda 14 debochou de seu ex-namorado

Na última terça-feira (16), Bia Miranda esteve presente no evento de pré-estreia do filme Velozes e Furiosos 10 no Rio de Janeiro. Em conversa com a imprensa, a ex-peoa disse que não liga para os comentários de Gabriel Roza, feitos dentro do reality show A Grande Conquista, da Record, sobre o relacionamento dos dois.



Quando questionada sobre acompanhar o reality A Grande Conquista, em que seu ex-namorado é um dos participantes, a influenciadora disse que não assiste, pois está com a vida corrida.

Já sobre as falas de Gabriel sobre a mesma, Bia reforça que não liga para isso. "Eu já segui a minha vida. Então pessoas que vivem de passado é museu e eu não sou uma delas", completou.

De acordo com a influenciadora, ela está morando com seu atual namorado, DJ Buarque, e feliz, e não vai se importar com quem fica se recordando e lamentando situações do passado.

Por fim, Bia diz que ainda não sabe os próximos passos com seu namorado e que o relacionamento aconteceu de forma rápida, pois tiveram muita conexão. "A nossa conexão de dois dias foi muito forte e a gente já quis ficar junto", disse.

*Texto de Júlia Wasko

