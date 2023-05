Reprodução/Band Fausto Silva decide se afastar definitivamente de seu programa na Band





Com uma audiência capenga, alto custo de produção, baixo faturamento e salário estratosférico, Fausto Silva decidiu romper seu vínculo com a Band e se afastar de vez do trabalho. Contratado há um ano e meio pela emissora, o apresentador avisou toda sua equipe que só gravará até 31 de maio e depois deixará a atração sob o comando de seu filho, João Guilherme, e de Anne Lottermann, ambos coapresentadores da atração. A notícia caiu como uma bomba na emissora e tem gerado o maior pânico por lá.







A informação da saída de Fausto Silva foi noticiada em primeira mão por Lucas Pasin, colunista do UOL, e confirmada por fontes da coluna, que relataram o clima péssimo que a Band se encontra no momento. Rumores sobre mudanças no acordo de Fausto Silva com a emissora já estavam movimentando os bastidores, esperava-se que ele fosse realocado para os fins de semana e abandona-se a grade fixa semanal, mas sua decisão em pular fora do barco pegou a todos de surpresa.

"Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O "Faustão na Band", com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve, disse a emissora, em nota.

Na última quarta-feira (17), o apresentador interrompeu a gravação de seu programa, reuniu toda a equipe e comunicou sua decisão. Por conta dos acordos comerciais firmados com os poucos patrocinadores da atração, o Faustão na Band seguirá com episódios inéditos em junho, comandados pelo filho do apresentador e pela ex-moça do tempo do Jornal Nacional. Reprises entrarão no ar até que a emissora defina qual produto será encaixado na grade.

Embora o apresentador tenha dito que não quer mais fazer o atual programa e comunicado sua saída da emissora, o distrato não foi assinado e ainda existe uma pequena esperança de um acordo. Desde o ano passado, fala-se sobre sua ida para os domingos, com uma atração semanal, mas pessoas próximas a Faustão nos relataram que sua intenção é sair de vez da Band.

Faustão na Band foi motivo de felicidade apenas eu seus primeiros meses no ar. Pouco tempo depois virou uma grande dor de cabeça, já que a média de audiência não ultrapassava a casa dos 3 pontos na Grande São Paulo, e nos últimos dias vinha flutuando abaixo dos 2 pontos.

Diversos quadros foram limados da atração e substituídos por vídeos engraçados da internet, um grande número de funcionários foi demitido no final de 2022 e o tradicional balé foi dizimado, acabando com uma das características mais preciosas de Fausto Silva na TV.

Os funcionários que sobreviveram aos cortes estão, desde o início do ano, desesperados. Antes mesmo de Faustão decidir sair de vez do programa, muitos de sua equipe já passaram a sondar outras possibilidades no mercado, incluindo figuras que comandam quadros fixos no programa. A coluna descobriu que um deles bateu na porta da antiga emissora em que trabalhava, disposto a ganhar muito menos que seu atual salário na Band, por conta da imprecisão de Fausto Silva.



Hoje, o clima na Band é de terror. Embora a emissora não tenha se posicionado oficialmente, a coluna apurou que existe uma vontade grande em reaproveitar o maior número de profissionais em outras produções da casa. Mas os funcionários temem que a saída de Faustão possa respingar em outras produções, provocando demissões inesperadas.