MasterChef Brasil 2023: conheça os 18 participantes da 10ª temporada

Danilo

39 anos, caminhoneiro, Gonçalves (MG). Da roça de Gonçalves, em Minas Gerais, direto para a cozinha mais amada do Brasil, o caminhoneiro Danilo é bem acostumado com a comida farta vinda do arado e do fogão à lenha. Com sua maneira mais rústica de cozinhar e com a mão precisa para temperos, sabe que seu grande desafio vai ser conquistar o paladar dos renomados jurados. Aos 39 anos e muitos quilômetros rodados, Danilo estaciona seu caminhão nesta competição carregando simplicidade, um coração grande e a promessa de honrar sua vaga pilotando o fogão com o pé fundo no acelerador.