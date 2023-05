Reprodução/Record TV Participante de A Grande Conquista deixa reality show após sofrer complicação médica

Na última quinta-feira (11), a participante da Vila de A Grande Conquista sofreu uma convulsão enquanto dormia. Elisa Guerreira vomitou e urinou involuntariamente, e a equipe média do reality show optou pela sua saída do confinamento.



De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, os demais participantes do programa perceberam que a auxiliar de enfermagem teve uma crise convulsiva, e ela foi encaminhada para o atendimento médico da Record.

No mesmo dia, a apresentadora Mariana Rios confirmou a saída da participante. "Por recomendação da nossa equipe de acompanhamento médico, Elisa deixou a vila e não poderá mais continuar em A Grande Conquista por questões de saúde", disse.

Em menos de uma semana de reality show, Elisa ainda conseguiu levar R$ 10 mil para casa após vencer uma prova de resistência que durou cerca de 11 horas.

*Texto de Júlia Wasko

