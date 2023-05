De volta ao armário: 7 famosos que deixaram de ser gays ou bissexuais

Assumir publicamente sua sexualidade é um ato de coragem. Ainda mais no Brasil, que registra um dos maiores índices mundiais de crimes motivados por LGBTfobia. Alguns artistas e personalidades da mídia, no entanto, prestaram um enorme desserviço ao "brincar" com uma pauta tão séria ao decidirem "voltar ao armário" após se pronunciarem publicamente sobre suas orientações. Veja alguns exemplos: