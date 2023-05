Reprodução Lucas Souza não deixou de dar sua opinião sobre o possível novo romance de sua ex-esposa, Jojo Todynho









Jojo Todynho engatou um novo romance e prova ter deixado de vez o relacionamento vivido com o ex-marido, Lucas Souza. Após postar uma foto em março com o moço e anunciar que jantou na casa da sogra no último domingo (7), as especulações do namoro vieram à tona, e assim, o ex-amor da cantora decidiu mandar um recado para o mais recente pretendente da famosa.





"Estou muito feliz por ela, desejo muita felicidade e amor! E que esse cara não cometa os mesmos erros que eu cometi e faça essa mulher feliz como ela merece! Deus abençoe muito o casal", disse o ex-militar à jornalista Fábia Oliveira.





Nos Stories do Instagram, a cantora deixou escapar que está namorando ao citar que estava na casa da nova sogra. "Eu vim jantar sabe onde? Na casa da sogrete, eu vim tirar esse arrozzinho e feijão que eu adoro. Estou sendo forçada a comer, se eu não comer tão falando que vão me deserdar e tudo", disse.

Novo affair

Reprodução/Instagram Renato Santiago novo affair de Jojo Todynho





Segundo o jornalista Leo Dias, o novo amor da cantora trata-se de Renato Santiago. O rapaz mora em Brás de Pina, bairro da Zona Leopoldina, Zona Norte do Rio de Janeiro. Assim como era Lucas antes do relacionamento com Jojo, o moço leva uma vida discreta nas redes sociais, sendo que seu perfil no Instagram é privado.

De acordo com fontes deste colunista, a influenciadora vêm frequentando bastante a residência de Renato desde março. Os relatos diziam que Jojo ia a casa dele, geralmente, durante o dia, mas que passou a ir à noite para evitar ser reconhecida pelas pessoas.

O fim do casamento de Jojo e Lucas foi muito conturbado e os processos entre os dois correm solto na Justiça.

*Texto de Lívia Carvalho

