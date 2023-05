Divulgação Zé Neto e Cristiano são escalados para o Caldas Country Festival 2023

















A coluna tem o prazer de noticiar em primeira mão que a edição 2023 do Caldas Country Festival está confirmadíssima, e aqui vocês ficam sabendo agora a primeira atração escalada pela produção: a dupla Zé Neto e Cristiano.

O festival terá quatro dias de duração, de 1° a 4 de novembro, em Caldas Novas, interior de Goiás. A cidade costuma ter seus hotéis lotados durante o evento, recebendo pessoas de todo o Brasil para curtir as apresentações.

"Se a edição de 2022 já foi inesquecível, a edição de 2023 tem tudo para ser histórica. A ideia é melhorarmos tudo que já foi bom no ano anterior. Estamos de olho em tudo que o público tem pedido, tanto na área das atrações, mas também sobre estrutura e conforto para trazermos uma entrega cada vez melhor. A expectativa para essa edição é unir tudo aquilo que o Goiás tem a oferecer juntamente com culturas de todos os cantos do país, e tudo isso, unido pela música. O Caldas Country Festival com certeza é o lugar que o Brasil se encontra", disse Péricles Douglas, sócio-diretor da Diverti, empresa responsável pelo evento.

"O Caldas Country Festival já era uma marca consolidada, mas a edição de 2022 mostrou o quanto o Festival ainda tem potencial de crescimento. A entrega foi muito elogiada pelo público e queremos melhorar ainda mais. Durante todo ano, vamos criar experiências diferenciadas, desde shows até estrutura de camarotes, estrutura de bares, praça de alimentação, facilidades na entrada e na saída do evento, enfim, estudaremos tudo para tornar o CCF 2023 o maior e melhor de todos os tempos! Estamos muito animados!", avaliou Victor Batista, diretor da EXP Produções.

Inovação do Caldas Country Festival 2022, o voo oficial estará à disposição do público também em 2023. O megaevento também oferecerá excursões oficiais em novos formatos e pacotes especiais com hospedagem, logística e, claro, ingressos inclusos!

Em 2022, o Caldas Country reuniu 30 atrações da música brasileira, de estilos variados, em mais de 40 horas de programação. Entre eles: Jorge e Mateus, Simone Mendes, Gustavo Mioto, Guilherme e Benuto, Clayton & Romário, DENNIS, Matogrosso e Mathias, Maiara e Maraisa, Gusttavo Lima, Mari Fernandez e Harmonia do Samba, Pedro Sampaio, Sevenn, além de quatro setores diferentes.