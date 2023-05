Reprodução/Instagram Casal fez lista de presentes com valor surreais para convidados

Na última quarta-feira, Mirela Janis e Yugir se casaram em João Pessoa, na Paraíba. Além do casamento luxuoso, o casal montou uma lista de presentes com itens caríssimos para seus convidados, incluindo uma viagem à Maldivas no valor de R$ 52 mil.

A cerimônia estimada em mais de R$ 2 milhões contou com diversas personalidades da mídia, e nesta manhã a influenciadora publicou em seu Instagram questionando os convidados sobre os presentes não recebidos.

Entretanto, a lista extensa de lembrancinhas conta com lua de mel no valor de R$ 104 mil, cruzeiro saindo de Miami por R$ 20 mil, sofá de R$ 12 mil, e muito mais.

Mas não se enganem, o casal não pediu aos convidados somente presentes que vão além de qualquer preço, e se mantiveram a tão conhecida lista de presentes clássica.

Os convidados puderam ajudá-los com jogos de panela, home theater, adega, aspirador, ferro, microondas, faqueiro, liquidificador e muito mais. Outro ponto comentado por grande parte dos internautas foi a escolha do item Terapia Pós-Casamento.

Quando foi questionada sobre os valores e itens selecionados, Mirela explicou que os convidados não a presentearam diretamente com o que escolheram. “É uma lista fictícia, povo. A pessoa paga é como se a pessoa estivesse dando o presente e o valor do presente cai em dinheiro para o casal”, disse.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko