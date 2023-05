Reprodução/Instagram A cantora contou que lucra muito mais com a nudez

Em entrevista a Splash, a cantora de forró Juliana Bonde contou mais detalhes sobre o faturamento que recebe ao produzir conteúdo para plataformas como a Privacy. A vocalista disse que lucra até R$ 500 mil em um mês no site ao explorar sua nudez.



De acordo com Juliana, ela passou a investir em conteúdos na pandemia, quando os shows do Bonde do Forró diminuíram em virtude da pandemia. A cantora produziu um reality no Youtube, criou uma plataforma própria e agora tem um perfil na Privacy.

Entretanto, sua família parece não concordar com o rumo que a filha seguiu. Ainda assim, a cantora justifica que o faturamento é surpreendente e está construindo sua casa com isso.

"Todo dia minha mãe manda mensagem: 'Quando é que você vai parar de fazer essa pouca vergonha?' Falo: 'Mãe, não tem como, eu tô construindo minha casa agora, minha casa é grande, eu preciso'. Mas é bem complicado, meu Deus do céu, cidade pequena, tem algumas pessoas que agem na maldade, pega o vídeo e mostra pro meu pai: 'Olha aqui, essa aqui é a tua filha, a Juliana?' Já aconteceu isso várias vezes", contou

Segundo a vocalista, é triste pensar na família e entende que os pais nunca vão achar legal. "Falar que 'minha família me apoia' é mentira, mas fazer o quê? Pra mim, tá sendo muito viável e, querendo ou não, também ajudo pessoas com esse trabalho. Tem um pouco de vergonha, mas também tem orgulho", completou.

Em fevereiro de 2023, primeiro mês do perfil na Privacy, a cantora faturou R$ 500 mil, mas o rendimento na plataforma varia a cada mês. Porém, ainda é viável que Juliana continue na plataforma já que o valor é essencial para ela.

"Eu gravo conteúdo com algumas das minhas dançarinas, gravo vídeo trocando de roupa no camarim, aí mostro uma coisa ou outra, faço vídeo sozinha em casa também... Não imaginei que ia fazer na minha vida", finalizou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko