Reprodução/Instagram Bailarinas anunciaram o fim do relacionamento nas redes sociais

Ohana Lefundes e Giovanna Vasconcelos, respectivamente bailarinas de Anitta e Ludmilla, anunciaram nas redes sociais o fim do namoro. As dançarinas estavam juntas há alguns meses e tinham um relacionamento aberto.

"Eu a Giovanna não estamos mais juntas. Estamos nos cuidando, separadamente, e tudo vai ficar bem! Obrigada por entenderem e respeitarem esse momento", publicou Ohana.

"Vim comunicar que eu e a Ohana terminamos. Está tudo bem, fizemos o melhor para as duas. Peço, do fundo do meu coração, que respeitem esse momento", compartilhou Giovanna.

O ex-casal fazia muito sucesso nas redes sociais publicando vídeos de danças, demonstrando o talento e química entre elas.

Vale lembrar que Ohana e Anitta viveram um romance em 2019, e a bailarina formou um trisal com a cantora, quando a mesma estava se envolvendo com o surfista Pedro Scooby.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko