Reprodução/Instagram Grazi Massafera e Marlon Teixeira se encontram em Balneário Camboriú, Santa Catarina













Grazi Massafera está em Balneário Camboriú, Santa Catarina, matando a saudade do amado. Para quem especulou um possível desfecho do romance devido à distância entre os pombinhos – já que a atriz estava no Rio, e ele, há um mês em Bali, Indonésia – a famosa retornou à cidade natal para reencontrar o modelo, Marlon Teixeira.





Na última quarta (10), os dois postaram registros do mesmo local em Santa Catarina. As fotos provaram que a atriz e o modelo permanecem firmes, colocando um ponto final aos rumores de término.

Grazi e Marlon se reaproximaram em Fernando de Noronha no início de janeiro. Eles ainda não assumiram o romance publicamente, no entanto, no Carnaval a famosa não hesitou em dizer que está "ficando" com o modelo.

Para quem não sabe, em fevereiro, eles foram filmados andando de mãos dadas pelas ruas da Chapada Diamantina, na Bahia. Após isso, a atriz foi vista em Itajaí, Santa Catarina, terra natal do modelo e, mais tarde, em março, o casal foi ovacionado por fãs ao verem os pombinhos aos beijos em pleno aeroporto do Rio.

Reprodução/Instagram Grazi Massafera e Marlon Teixeira aos beijos no aeroporto









Amigo de Cauã Reymond, Marlon é modelo com carreira internacional, tem 31 anos e já teve um affair com Bruna Marquezine em 2015. Ele também namorou a atriz Débora Nascimento em 2021.

Já Grazi, de 40, estava solteira desde fevereiro com o término do namoro com o cineasta Alexandre Machafer. Antes, ela viveu um romance por dois anos com o ator Caio Castro.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho