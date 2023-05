Reprodução/Instagram JP Rufino surpreende fãs com novo visual na última quarta (10)









Na TV desde criança, aos 20 anos, JP Rufino está bem diferente da imagem que o público habituou-se a ver dele nos folhetins da Globo. E não é só porque o menino cresceu, o ator surpreendeu os fãs na noite de quarta (10) ao compartilhar uma foto com dreads em seu cabelo – já que era adepto ao black power.





Na publicação, JP compartilhou um carrossel de imagens parafraseando a canção Agora Só Falta Você, de Rita Lee: "Um belo dia resolvi mudar", escreveu na legenda, fazendo também referência à morte da cantora na última segunda (8).

A impressionante mudança de estilo fez os internautas especularem: "Novo personagem? Nova novela? Ficou legal, mais adulto", comentou Thiago. "Ansiosa", escreveu a atriz Letícia Pedro, ao compartilhar indícios de um novo trabalho de Rufino. "[Ansioso] demais", replicou o ator.





Carreira

JP Rufino estreou na TV aos 11 anos, na novela Além do Horizonte (2013), como Nílson. O personagem rendeu a ele o prêmio de melhor ator mirim no Melhores do Ano, apresentado pelo Domingão do Faustão (1989-2021).



Posteriormente, Rufino deslanchou com trabalhos em Alto Astral (2014) e Êta Mundo Bom! (2016). Na novela das seis, o famoso venceu pela segunda vez a categoria de melhor ator mirim por sua interpretação com Pirulito.



*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho