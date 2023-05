Reprodução/Instagram Funkeira contou nos stories do Instagram que sofreu racismo em restaurante

Nesta quinta-feira (11), Cariúcha desabafou em suas redes sociais sobre uma situação desconfortável que vivenciou com sua amiga, Jo Rodrigues, no restaurante Athenas, localizado na rua Augusta, em São Paulo.

A artista estava acompanhada da amiga e almoçavam no restaurante, quando o garçom apenas jogou os pedidos na mesa e se retirou. As duas pediram uma cerveja, e ela o chamou para abrir. "Ele abriu, não botou no copo. A gente chamou ele de novo, né amiga?"

Quando questionaram sobre a mudança no cardápio, o garçom disse que tinha pratos mais baratos. "Tem o prato do dia, tipo que é mais barato pra quem não tem dinheiro pra pagar", contou.

Ambas se mostraram indignadas com a situação, e reclamaram sobre a diferença na forma de tratamento que receberam das demais pessoas no local. Com isso, elas chamaram o gerente e explicaram a situação, deixando claro que não admitem isso.

No Twitter, a funkeira também publicou um desabafo. "Vim agora em um restaurante chic (sic) e acabei de sofrer racismo na cara! O garçom só faltou jogar a comida na minha cara e falou que tem pratos mais baratos. Fora que me deixava falar sozinha dava as costas", publicou.

*Texto de Júlia Wasko

