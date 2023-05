Sequestro e roubo: Veja os crimes de Cavallo antes de entrar na Record

2016

Em 30 de maio de 2016, Cavallo aplicou um golpe usando notas falsas para realizar a compra de um vídeo game e um par de luvas boxes. Alan Almeida da Silva, o vendedor dos produtos, anunciou as vendas na plataforma OLX. Quando se encontraram no centro de São Paulo, Igor entregou cinco notas faltas de R$ 100, e o vendedor percebeu somente horas depois quando percebeu que todas tinham o mesmo número de identificação. Ao tentar contato com o professor de jiu jitsu pelo Whatsapp, o vendedor foi bloqueado em todas as redes sociais. No mesmo ano, Alan entrou com um processo e Igor foi condenado em 2022 a cumprir 1 ano e 4 meses atrás das grades. Entretanto, foi beneficiado com a liberdade condicional.