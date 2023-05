Reprodução/Record e Reprodução Igor da Silva Cavallo está em período de liberdade condicional





Igor da Silva Cavallo, ou simplesmente Cavallo, deixou os telespectadores do reality show A Grande Conquista escandalizados e revoltados após ter sua ficha criminal revelada por este modesto colunista . Ele, que se encontra em cumprimento de sentença e está em liberdade condicional, conseguiu "driblar" a Justiça para entrar no programa da Record sem ter que prestar contas com os tribunais durante o período em que estiver confinado.







A coluna teve acesso aos trâmites que envolveram os pedidos feitos à Justiça pela equipe jurídica do criminoso, que foi preso diversas vezes por praticar uma infinidade de atos ilícitos. E no apelo, foi argumentado que Igor, na condição de presidiário, precisa da colaboração do sistema para a reinserção do rapaz no mercado de trabalho. E a entrada no reality da Record seria uma maneira dele conquistar sua chance de "ressocializar" e ter uma vida comum após os crimes.

E o apelo surtiu efeito. Em 4 de maio, exatamente dois dias antes de ser confinado pela equipe de A Grande Conquista, o juiz que avaliou o pedido deu o aval para que Igor pudesse participar do programa e concedeu a ele o Livramento Condicional, que o permite ficar sem comparecer ao Setor de Fiscalização até agosto deste ano, quando o reality show já tiver chegado ao fim.

"Considerando o caráter ressocializador da pena e, bem ainda, o regular cumprimento das condições estabelecidas quando da concessão do Livramento Condicional, a par da concordância do Ministério Público, defiro a participação do sentenciado no programa A Grande Conquista, transmitido pela TV Record. Fica postergado o próximo comparecimento junto ao Setor de Fiscalização para o mês de agosto/2023, salvo seja o reeducado dispensado antecipadamente do referido programa, ocasião em que deverá apresentar-se em Juízo em até 48 horas", determinou o juiz que avaliou o caso.

É importante esclarecer que todo criminoso que esteja em cumprimento de liberdade condicional tem a obrigação de comparecer periodicamente em juízo para esclarecer como anda o processo de ressocialização e também fazer eventuais exames toxicológicos, para comprovar que não está consumindo álcool ou drogas ilícitas.

No caso de Cavallo, ele se encaixa dentro deste perfil, mas na determinação do juiz não consta informações mais detalhadas, como, por exemplo, se ele pode ou não consumir álcool durante o período de confinamento no reality show.

Escândalo

A coluna teve acesso a mais de 7 mil páginas de processos, julgamentos e condenações que envolvem o participante de A Grande Conquista, que cometeu diversos crimes, como roubo, extorsão, sequestro, formação de quadrilha, estelionato e falsidade ideológica.

Atualmente, no programa da Record, ele tem recebido bastante atenção da edição e vem ganhando certo protagonismo, alçando-se ao posto de vilão por conta de seu comportamento agressivo, sobretudo com mulheres. Ele já tentou diminuir, desmoralizar e ofender Fernanda Medrado, Lary Bottino e Natália Deodato.

A Record foi procurada pela reportagem, com o objetivo de obter mais esclarecimentos sobre a escalação de Cavallo e entender se a emissora chegou a averiguar sua ficha criminal antes de colocá-lo no programa, mas até o momento não recebemos nenhuma resposta da emissora de Edir Macedo.

Cavallo: "Cala boca, imbecil, nojenta, porca, podre"



Lary: "Nojenta é sua vô, é você"



Cavallo: "O problema seu é que você não nasceu, foi cagada"



Tiraram do ar. #AGrandeConquista



pic.twitter.com/aaxJtBmtmN — Dantas (@Dantinhas) May 11, 2023