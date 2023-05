Reprodução/Instagram Renata Carvalho com Renata Sorra e o casal Caio Blat e Luisa Arraes após a sessão







Renata Sorrah e Caio Blat não passaram despercebidos na sessão da última segunda (8) da peça Manifesto Transpofágico, espetáculo que fica em cartaz no Teatro Firjan Sesi Centro, no Rio, até dia 30 de maio. As revelações se deram no momento em que a atriz trans Renata Carvalho desceu do palco seminua e interagiu com o público antes do fim da apresentação.





A protagonista perguntou para o público quem era bissexual, e Renata Sorrah, que estava sentada muito próxima ao palco, fez questão de levantar o braço e afirmar em público sua orientação sexual. Débora Lamm, também presente na sessão, ergueu a mão e também se assumiu diante da plateia.

Caio Blat foi ao espetáculo acompanhado de sua mulher, Luisa Arraes, e levantou o braço quando a protagonista questionou se alguém da plateia já havia se relacionado com um pessoa trans. Renata questionou o ator sobre a reação das pessoas quando souberam de seu romance. "Tiveram inveja de mim", disse ele, arrancando aplausos.

Após engatar as apresentações em São Paulo em 2019 com uma temporada de sucesso na Europa e nos Estados Unidos em 2021, a atriz Renata Carvalho estreou Manifesto Transpofágico no dia 17 de abril. As sessões acontecem todas às segundas e terças-feiras.

Texto de Lívia Carvalho

