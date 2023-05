Reprodução/Record Telespectadores se mobilizaram nas redes sociais para expulsar Cavallo do reality show

Igor da Silva Cavallo causou revolta entre os telespectadores de A Grande Conquista, novo reality show da Record, após descobrirem que o mesmo já cometeu diversos crimes. No Instagram, as publicações do professor de jiu jitsu foram alvo de comentários pedindo sua saída do programa.



Após a coluna divulgar com exclusividade os crimes cometidos por Cavallo e também suas passagens pela cadeia, os internautas não deixaram de lado o descontentamento e se mobilizaram para tentar tirá-lo do reality show --tendo em vista que ele ainda não cumpriu as penas dadas pela Justiça em suas condenações.

"LUGAR DE BANDlD0 CRlMlN0S0 NÃO É NA TV, É NA CADEIA!", escreveu um dos usuários. "Seu sonho deveria continuar preso para evitar passar vergonha em rede nacional!, comentou outro telespectador.

Ainda que o criminoso esteja em liberdade condicional, os telespectadores não concordaram com a escolha do participante. Além disso, os fãs do reality já se motivaram com a ideia de eliminar o participante assim que possível, caso a própria emissora não tome uma decisão.

Confira os comentários na publicação de Igor da Silva Cavallo no Instagram:





