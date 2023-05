Reprodução/Globo Participante de A Grande Conquista participou de quadrilha de hackers

Quem pensa que Igor da Silva Cavallo tem feito sua estreia na televisão no reality show A Grande Conquista da Record, está enganado. Em 2007, o professor jiu jitsu foi protagonista de uma reportagem do Fantástico, da Globo, que exibiu sua prisão por fazer parte de uma quadrilha de hackers que sequestrou e roubou um jogador de games online.



O programa, que na época era apresentado por Gloria Maria e Pedro Bial, contou como a quadrilha, formada por jovens de classe média, agia para conseguir roubar os pontos de um jogador que era uma referência no game.

Na época, três rapazes e uma moça, incluindo Cavallo, queriam conseguir a senha do técnico em informática César Eduardo Alves, mais conhecido como DuduMagik, de 27 anos.

Os quatro participantes da quadrilha La Firma, conhecida por praticar furtos por meio de fraudes eletrônicas, foram presos pela Polícia Civil de São Bernardo do Campo, acusados do crime cometido no dia 19 de maio daquele ano.

No dia, a estudante Tamiris Rodrigues Vieira, que na época tinha 19 anos, foi usada para atrair DuduMagik, e por meio de um bate-papo online marcou o encontro. Em um ponto de ônibus, Cavallo apareceu no lugar da moça e o levou até uma lan house. Enquanto isso, Tamiris estava no telefone monitorando a operação que realizada em outra lan house e durou cerca de cinco horas.

O grupo sequestrou o jogador, que era líder no ranking de um jogo de internet chamado Gunbound, para transferir a pontuação do mesmo para a quadrilha. Os criminosos queriam apenas a conta do jogador e foi levado a suas casas de jogos eletrônicos para transferir todos os pontos.



Quando foi liberado, DuduMagik conseguiu recuperar sua conta por meio de seus conhecimento em informática, mas mesmo assim foi ameaçado constantemente e foi vítima de tentativa de roubo por parte da quadrilha outras 23 vezes.



Além disso, a quadrilha La Firma gostava de se exibir nas redes sociais, e fez até mesmo um rap debochando da situação envolvendo DuduMagik. Os participantes faziam vídeos mostrando os roubos e situações que enfrentavam para conseguir realizar os crimes.

Igor, Tamires, Anderson e Alex foram presos no mesmo ano e responderam por extorsão mediante sequestro, formação de quadrilha, furto e difamação. O delegado do caso, Paul Henry Verduraz, reforçou que essa foi a primeira vez que perceberam que a internet poderia ser usada para esse fim.

A coluna teve acesso a mais de 7 mil páginas de processos, julgamentos e condenações que envolvem o participante de A Grande Conquista, que cometeu diversos crimes, como roubo, extorsão, sequestro, formação de quadrilha, estelionato e falsidade ideológica.

Atualmente, no programa da Record, ele tem recebido bastante atenção da edição e vem ganhando certo protagonismo, alçando-se ao posto de vilão por conta de seu comportamento agressivo, sobretudo com mulheres. Ele já tentou diminuir, desmoralizar e ofender Fernanda Medrado, Lary Bottino e Natália Deodato.

A Record foi procurada pela reportagem, com o objetivo de obter mais esclarecimentos sobre a escalação de Cavallo e entender se a emissora chegou a averiguar sua ficha criminal antes de colocá-lo no programa, mas até o momento não recebemos nenhuma resposta da emissora de Edir Macedo.

