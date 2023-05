Reprodução/Andy Kropa e Rocky IV Ator de Rock IV recebeu apoio após contar sobre doença que enfrenta desde 2015

Dolph Lundgren, conhecido mundialmente por seu papel como Ivan Drago em Rock IV e Creed II, recebeu milhares de mensagens de seus fãs após contar que está lutando contra um câncer desde 2015.



Em uma entrevista ao In Depth with Graham Bensinger, o ator contou que assim que descobriram a doença, os médicos retiraram um tumor do seu rim. “Daí fiz exames a cada seis meses. Fiz isso todos os anos e ficou tudo bem por cinco anos”, contou.

Entretanto, recentemente o quadro mudou e o ator sentiu sintomas que mesmo sem saber o que era, procurou ajuda. Em 2020, eu estava de volta à Suécia e tive algum tipo de refluxo ácido ou… não sabia o que era. Então fiz uma ressonância magnética e eles descobriram que havia mais alguns tumores ao redor da área”, relatou.

Ao todo, são seis tumores incluindo um que é grande demais para ser removido. Assim, os médicos acreditavam que a doença era terminal e novos tumores apareceram em 2021, quando estava gravando os filmes Aquaman 2 e Os Mercenários 4.

Após isso, foi recomendado que o ator passasse mais tempo com a família, pois poderia viver apenas mais dois ou três anos. Porém, Dolph encontrou um especialista que realizou um tratamento mais eficaz que permitiu combater o câncer, reduzindo-os de 20% a 30% em três meses.

“Finalmente essas coisas encolheram para cerca de 90%. Agora estou no processo de remover o tecido cicatricial remanescente nesses tumores… O prognóstico é que, quando eles os removerem, não haja atividade cancerígena e a medicação que estou tomando suprimirá todo o resto", disse.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo