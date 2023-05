Divulgação A atriz lançou sua marca própria de moda praia e acessórios

Laura Keller, conhecida por sua trajetória em diversos reality shows, como Ilha Record e Power Couple Brasil, é também empreendedora e recentemente lançou uma linha própria voltada à moda praia e acessórios.





Em 2010, Laura começou sua carreira como modelo da revista Playboy, ganhando muito destaque entre os fãs da marca. Com um corpo impecável, a empreendedora concorreu ao concurso Miss Bumbum e foi capa da Revista Sexy.

Após interpretar a personagem Luziane, no seriado Pé na Cova, da Globo, a atriz ganhou ainda mais visibilidade, e tornou-se referência em diversos aspectos, como força física e conquistas.

Na última quarta-feira (10), a DJ completou 36 anos, e com tantos títulos como vencedora e finalistas de reality shows, Laura também investiu em outras áreas, como na indústria da moda.

A influenciadora lançou sua linha própria de moda praia e acessórios, intitulada Keller Store, que conta com mais de 23 mil seguidores no Instagram. Com isso, os internautas perceberam que Laura também é uma grande empreendedora, que conseguiu sucesso na moda.





De acordo com a atriz, a marca foi pensada em si mesma, como na mulher vencedora, despojada e autêntica que é. "A Keller Store é um pouquinho de mim para todas as mulheres que me seguem e se identificam comigo", disse ela à coluna.

Nas redes sociais, a atriz recebeu muitos elogios dos consumidores pelas peças exclusivas e inovadoras. Além disso, Laura é constantemente enaltecida pelos usuários por sua dedicação como mãe, empreendedora, atriz, influenciadora e DJ.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko