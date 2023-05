Reprodução Dono da Capivara Filó usou tênis avaliado em mais de 10 mil reais

Agenor Tupinambá, dono da Capivara Filó, está sendo criticado por usar tênis avaliado em US$ 2.999,99, que convertendo na cotação desta terça-feira (9), equivale a R$ 14.964,55, durante sua participação no PodCats. Os internautas estranharam o tiktoker aparecer com um item tão caro após receber R$ 80 mil em uma vaquinha online para pagar multas.





O tiktoker foi autuado em R$ 17 mil por diversos crimes ambientais por supostamente maltratar sua capivara. Com isso, Agenor criou uma vaquinha online, alegando que não tinha dinheiro, mas os internautas descobriram que ele vem de uma família de fazendeiros --e que recursos financeiros não são problema para ele.

Somente em uma hora da vaquinha no ar, o tiktoker conseguiu arrecadar o valor da multa, e atualmente consta o valor de R$ 83.967,65 na plataforma divulgada para arrecadar o dinheiro.

Entretanto, mesmo com diversos usuários das redes sociais apontando que o mesmo estava utilizando o dinheiro arrecadado, outras pessoas saíram em defesa do tiktoker. "Eu acho que é produção gente. Vamos para eventos com o look da marca, depois devolvemos. Super normal. Até Bruna Marquezine faz isso", disse o influenciador Alex Cursino.

Já outras pessoas ficaram surpresas com a mudança repentina do tiktoker, pois o mesmo afirmava que sequer tinha dinheiro para o pagamento das multas. "Não acredito que foi com dinheiro da vaquinha, mas certeza que foi dinheiro fruto da exploração de terras indígenas isso certeza. Já que a família dele tem experiência isso", criticou um dos usuários.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko