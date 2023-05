Reprodução/Instagram Ex-BBB se emocionado ao realizar novo procedimento estético

A ex-BBB 23 Paula Freitas compartilhou nas redes sociais um vídeo com os bastidores e preparação para realizar um procedimento estético no corpo. Na publicação, a biomédica se emocionou ao contar da novidade que sonha em fazer desde a adolescência e lembrou dos ataques de ódio que recebeu após sua passagem pelo reality show da Globo.







"Desde os 16 anos que eu tenho o sonho de fazer isso. E às vezes eu ficava me questionando se foi muita coisa que eu ouvi na vida... Eu espero que realmente saia da forma como eu estou imaginando porque eu idealizo isso desde muito nova. Quem sabe, já pensou eu vou parar na Sapucaí sambando? Aí é loucura, né?!", contou.

No vídeo, Paula mostra diversos comentários de pessoas que criticaram seu corpo. "Eu não consegui fazer uma legenda pra vocês. Eu só sei, que já sofri demais com comentários cruéis, que ninguém deveria ter que ler ou ouvir. Uma nova Paula vem aí", escreveu na legenda do vídeo.

Na publicação, Paula recebeu apoio de diversas personalidades da mídia. "As pessoas não satisfeitas em apenas eliminar do jogo, querem destruir sua autoestima e psicológico. Sei o que ela está passando, pois passei pelo mesmo. Espero que depois disso, ela seja muito feliz", disse Lumea Aleluia, participantes do BBB 21.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko