Reprodução/Instagram A socialite pediu pra sair da competição com menos de 24 horas confinada em A Grande Conquista

Um dia após a estreia do reality show A Grande Conquista, Mirian Carter, participante da Vila, ameaçou desistir do programa. A socialite pensou em deixar o reality mas em conversa com as amigas de confinamento da casa azul, optou por continuar.



De acordo com o perfil oficial da escritora, ela desistiu de desistir do programa. "Já que a Mirian desistiu de desistir, o adm vai aproveitar pra fazer um follow spree. Que ainda não tem o follow vem de fav e rt", publicaram.

Após o pedido de saída da participante, o sinal do PlayPlus caiu e voltou após um tempo mostrando que a estudante de música havia desistido da ideia de deixar o programa e seguiria no jogo.

Com isso, os participantes conversaram com Mariana Rios, apresentadora do reality show sobre a situação, e o líder da casa, Thiago Servo, explicou o que rolou.

“Com todo respeito, ela perguntou e falei ‘pra mim está tranquilo, porque a galera está se dividindo bem, dá aqueles perrengues, alfinetada, mas a galera está somando um com o outro. […] teve uma situação isolada, que não quero expor nome, que ela teve dificuldade, mas conseguimos conversar com ela e fazer com que ela fique com a gente aqui”, contou e Mari rebateu: “Ninguém falou que ia ser fácil”.

Thiago Servo disse que a galera conversou com a Mirian Carter e fez ela desistir de desistir #AGrandeConquista pic.twitter.com/sqa3y6R7sT — Haftas Arden (@HaftasArden) May 9, 2023





