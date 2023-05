Veja a lista completa dos 70 integrantes da Vila de A Grande Conquista

Após a derrota de seis participantes da Mansão na votação do público, a Vila de A Grande Conquista está completa com 70 pessoas lutando por dez vagas no confinamento principal. Ao longo dos próximos dias, esse grupo passará por uma maratona de provas e perrengues até o início da competição pelo prêmio de R$ 1 milhão. Veja a lita completa: