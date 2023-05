Reprodução/Record Mariana Rios na estreia de A Grande Conquista, na Record





Mariana Rios estreou ao vivo à frente de A Grande Conquista, novo reality show da Record, na noite de ontem (8), mas não teve um desempenho muito celebrado pelos telespectadores por conta de sua atuação morna. O agravante, no entanto, foi ela ter cometido um erro tido como "imperdoável" pela direção da Record, que não passou batido por quem acompanhou o primeiro capítulo da competição.





Em um de seus raros momentos de espontaneidade, em que se permitiu falar algo fora do texto que estava pronto para ela ler no teleprompter, a apresentadora soltou a seguinte expressão enquanto acompanhava a confusão dentro do confinamento: "Minha Nossa Senhora!". E dentro do vocabulário de quem apresenta qualquer programa na emissora, este tipo de fala é proibido.

Como se sabe, a Record é vinculada à Igreja Universal do Reino de Deus e a direção orienta (para não usar o termo "proíbe") que seus funcionários façam menções religiosas nos programas da casa que estejam conectados com outras religiões que não sejam a evangélica.

Marcos Mion, por exemplo, passou muitos anos na Record usando roupas de mangas compridas para esconder suas tatuagens, principalmente a de Nossa Senhora Aparecida, que ele carrega no antebraço.

"... Eu não poder usar camiseta por conta da Nossa Senhora que tenho no antebraço é um fato. Não tem amargura ou ingratidão da minha parte! Eu sempre aceitei e respeitei a decisão deles (da Record)! É uma diretriz da empresa, assim como qualquer empresa tem suas crenças e pilares. Normal", disse ele nas redes sociais, entregando o veto que havia recebido de seus superiores enquanto fazia parte do casting da emissora.

Mariana teve a atenção chamada pela direção por conta desta fala "inocente" e "espontânea" durante a condução da confusa estreia de A Grande Conquista. Mas este foi apenas um dos fatores que não passaram despercebidos pelo público.

Sem energia

O nome de Mariana Rios foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter na noite de segunda-feira por conta da estreia oficial de A Grande Conquista. Mas o motivo não foi tão nobre: o público não apreciou muito o desempenho da apresentadora no ao vivo.

Entre as principais críticas apontadas estão o tom morno, falta de empolgação na leitura do texto, postura engessada e pouco tato para explicar regras e agir com espontaneidade nos poucos momentos em que era permitida agir além do teleprompter.

Mariana não conseguiu explicar com muita clareza, por exemplo, as regras da prova que determinou os donos das casas da Vila. E tampouco conseguiu controlar os excessos de alfuns participantes que se empolgaram na hora de discursar ao vivo.

A estreia de A Grande Conquista, embora tenha figurado entre os assuntos mais citados na web, fez a Record perder a vice-liderança para o SBT e, de acordo com os dados prévios do Ibope, não ultrapassou a marca de 4 pontos na Grande São Paulo.