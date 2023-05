Reprodução/Globo O programa com homenagem à cantora foi o mais assistido na TV brasileira

Nesta terça-feira (9), o Jornal Nacional fez uma homenagem à cantora Rita Lee, que morreu em decorrência de um câncer. Com o grande impacto da artista e tantos momentos emocionantes, o noticiário marcou 24,6 pontos na Grande São Paulo e foi o mais visto na televisão brasileira.



A cantora foi retratada em diversas reportagens do principal telejornal do Brasil, e a maior delas durou cerca de 13 minutos. Ao todo, mais de trinta minutos do programa foram dedicados a Rita Lee.



Os telespectadores demonstraram ainda mais seu amor pela compositora ao continuarem assistindo ao jornal, e contribuírem com a audiência das demais atrações exibidas na Globo.

O segundo episódio de Terra e Paixão, exibido logo após o fim do telejornal, melhou sua audiência em relação ao primeiro episódio e fez 25,2 pontos. Já a novela Vai na Fé marcou 24,9 pontos.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko