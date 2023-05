Divulgação Criador de Breaking Bad: A Química do mal, Vince Gilligan revelou certa antipatia por Walter White no final da série













Um modesto professor de química do ensino médio que se torna fabricante de metanfetamina após descobrir um câncer. A trama de Breaking Bad conduz Walter White à dicotomia entre o moralmente correto ou nutrir o poder em ser um implacável chefe do tráfico. Motivado a sustentar financeiramente sua família, cabe ao espectador interpretar o personagem em sua complexidade, para então, julgá-lo como bom ou ruim. Algo que, em certo momento, levou o próprio criador da série a odiá-lo.

"Uma pessoa me disse que odeia Walter White, e eu também me senti assim no final. Não tenho muita simpatia por ele no final da série, mas outras pessoas têm, como minha mãe", revelou o diretor, Vince Gilligan, em entrevista exclusiva à coluna.





Breaking Bad: A Química do Mal completou 15 anos no dia 20 de janeiro. E a partir de 17 de julho será exibida de segunda à sexta, às 22h05, no canal A&E. A logevidade apresenta às novas audiências os dilemas enfrentados pelos personagens. Sendo a dúvida entre o bem e o mal, um dos componentes principais da fórmula do sucesso do sitcom norte-americano.

"Acho que a moralidade é uma das coisas mais interessantes para se escrever. Eu gosto de acreditar que o universo não é apenas um caos e uma chance aleatória... Existe um certo e um errado absolutos. Então achei interessante escrever sobre um personagem que pensa que é um homem bom, mas faz coisas cada vez mais terríveis por uma boa razão, que é ajudar sua família. Mas eu não consigo pensar em coisas muito mais interessantes para escrever do que isso", contou o também roteirista da série The X-Files.

Como é viver na mente de Walter White?

Vince não hesitou em dizer que se sente orgulhoso por Breaking Bad, mas confessou ter ficado aliviado ao finalizar a série, pois, para criá-la, foi necessário que o autor visse o mundo pelos olhos de Walter White, experiência imersiva que o atormentou. "Quanto mais a série durava, mais sombrios meus pensamentos se tornavam", disse.

"Uma vez eu saí da minha sala de escritor e estava dirigindo para casa. Era tarde da noite, perto do final da série. Eu estava em Burbank, Califórnia, e não era um bairro ruim ou algo assim, mas quando parei em um semáforo, de repente fiquei com medo de que a pessoa que estava no carro ao meu lado fosse atirar em mim. Foi irracional. Eu estava na cabeça de Walter White!", revelou.

Vince Gilligan coletiva de imprensa 15 anos de Breaking Bad: A Química do Mal pela A&E





Vince confessou que tirou um peso das costas por se sentir sobrecarregado. No entanto, a sensação não supera a satisfação com o resultado da série. "Estou muito feliz com o fim de Breaking Bad. Ele [a série] terminou propriamente, os fãs parecem felizes com o final e com Better Call Saul também", disse.

E completou: Eu poderia fazer Breaking Bad pelo resto da minha vida, mas tenho medo de machucar as pessoas com as memórias sobre a trama… Não quero desapontar os fãs", confessou.



Lançamentos no universo Breaking Bad

Após Breaking Bad, Gilligan passou a criar e produzir a série spin-off Better Call Saul, que estreou em 2015 e se passa no mesmo universo do drama. Além de seu trabalho na televisão, o autor de 56 anos produziu vários longas-metragens, incluindo Hancock e El Camino: A Breaking Bad Movie, que estreou na Netflix em 2019 e serviu como uma continuação de Jesse Pinkman, um dos protagonistas da narrativa, nos eventos finais que acontecem em Breaking Bad.

Questionado sobre o que está preparando, Vince quer manter segredo, mas revelou o desejo em querer criar algo diferente. "Quero ver se consigo inventar algo novo e fazer com que as pessoas gostem. Eu não acho que haja um único segredo para o sucesso. Surge um projeto pelo qual você é apaixonado, você tenta comunicar essa paixão para os telespectadores, e então, a sorte pode recair sobre você ou não. Esse é meu melhor pensamento sobre esse assunto", contou.

Em breve, você poderá acompanhar mais uma criação de Gilligan nas telas! Atualmente, o diretor está trabalhando em uma nova série para a plataforma Apple TV, que se concentrará em um detetive particular interpretado por Giancarlo Esposito – que interpretou Gus Fring em Breaking Bad – e Rhea Seehorn, a atriz principal em Better Call Saul.

*Texto de Lívia Carvalho

