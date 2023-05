MasterChef Brasil 2023: conheça os participantes da 10ª temporada

Luma

24 anos, artista visual e tatuadora, Pará de Minas (MG). Moradora de Belo Horizonte, Luma é de uma família de artistas. Pai, mãe, tios e avós têm uma veia nas artes e com ela não seria diferente: trabalha com artes plásticas e é tatuadora. Começou a cozinhar aos 12 anos, assistindo a muitos programas de culinária na televisão e vendo a avó preparar receitas no sítio da família. Aos 24 anos, ela gosta de trabalhar com poucos ingredientes e extrair todo sabor que eles têm para oferecer. Com competitividade e adrenalina na veia, ela gosta de andar de skate e está se aventurando no surf.