Mateuz Ortega, filho da autora Mirian Carter, revelou que a mãe o enganou para conseguir seus “minutos de fama” em A Grande Conquista, novo reality da Record. O rapaz disse à coluna, que não tem uma boa relação com a escritora e que na semana passada eles jantaram para que pudessem, segundo ele, “reajustar algumas coisas”.





“Eu estranhei ela vir para São Paulo porque ela tinha ido recentemente para Londres. Mas então ela veio com papinho ‘para boi dormir’ de que tinha vindo me ver”, contou.

No entanto, o moço conta que a mãe o bloqueou na internet por ser contra a escritora entrar no programa. “Eu não a apoio e nunca vou apoiar. Esse reality é para quem precisa, não para quem já tem tudo o que quer”, exclamou ele, que chegou a ir até às finais para entrar no BBB 22.

Mateuz, que sempre gostou dos holofotes, ainda revela que a mãe só começou a almejar o estrelato por influência dele. ”Ela só quer ser famosa porque eu estou ficando… Está meio inconformada. Ela sempre foi ‘low profile’, mas após me ver crescer na internet, decidiu tomar a frente de tudo. Se ela entrar pra essa p*rra, vou dar os minutos de fama dela”, contou.

Ortega já foi influencer, Hoje, com 116 mil seguidores em seu perfil no Instagram, o filho da inimiga de Medrado conta que chegou a ter 800 mil seguidores, mas que a conta foi derrubada. “Voltei naquele esquema: ‘se for para ser, será’", diz.

A inimiga de Medrado

Nesta semana, Mirian Carter protagonizou uma discussão com a ex-Fazenda Medrado. As duas trocaram farpas em uma conversa com outros integrantes da Vila. Confira:



A Mirian já mostrou que não foi para o reality pra ficar calada. Se for pra falar, ela vai hablar 🗣🗣 #TeamCarter #AGrandeConquista pic.twitter.com/kyBUhjFd4r — Mirian Carter 🦉 (@Miriancarterofc) May 10, 2023





A estudante de música de 44 anos ainda polemizou ao cogitar sair do reality com apenas 24h após a estreia do programa . Mas, em conversa com as amigas de confinamento da casa azul, a socialite optou por continuar.

Thiago Servo disse que a galera conversou com a Mirian Carter e fez ela desistir de desistir #AGrandeConquista pic.twitter.com/sqa3y6R7sT — Haftas Arden (@HaftasArden) May 9, 2023





A Grande Conquista mistura famosos e anônimos em uma disputa por R$ 1 milhão!

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop.