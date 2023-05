Reprodução/TV Globo Chiara (Jade Picon) irá tomar decisão definitiva no último capítulo de Travessia













No último capítulo de Travessia, uma decisão definitiva irá colocar um ponto final na trama. Chiara (Jade Picon) só irá decretar o destino do filho quando se livrar de vez de Ari (Chay Suede). O arquiteto já saberá da gravidez, mas não poderá reivindicar a paternidade enquanto estiver na cadeia. Assim, a moça se sentirá livre para ficar com o bebê, batizado de Jorginho.









Chiara tem cogitado entregar a criança para outra família. Diante das negociações, a jovem acabará tomando como pressuposto a própria história: foi enganada a vida inteira sobre o pai biológico, Moretti (Rodrigo Lombardi), e sobre as circunstâncias de seu nascimento.

Tudo virá à tona também quando ela se encontrar com Débora (Grazi Massafera) em uma espécie de realidade alternativa. A revelação vai reverberar na influencer, por isso, ela aceitará ter uma conversa respeitosa com o ex-noivo quando ele aparecer em sua porta. Mudado, o maranhense só tratará de provar que merece a confiança dela.

"Essa era a última folha que eu tinha assinada pelo teu pai. Só quero conhecer meu filho! Eu tenho esse direito!", vai implorar ele, assim que entrar na sala da patricinha.

Fria e distante, a influenciadora digital anunciará sua decisão: "Não vou fazer com você o que fizeram comigo... Você vai conhecer". Ela, então, ligará pelo interfone e pedirá para Lídia (Bel Kutner) levar a criança.

A novela das nove Travessia terminará na sexta-feira (5) e dará lugar à Terra e Paixão, trama escrita por Walcyr Carrasco.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho