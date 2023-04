Divulgação/Prime Video Stanley Tucci é um dos protagonistas de Citadel, nova série do Prime Video





Protagonista em Citadel, nova série de espionagem dos irmãos Russo feita para o Prime Video, Stanley Tucci travou uma batalha feroz contra um câncer na língua, que ele classifica hoje como uma experiência marcante em sua vida. Após a recuperação, em 2020, o ator foi um dos sucessos da pandemia com um programa de gastronomia na CNN e, em 2021, lançou o livro Taste: My Life Through Food (Sabor: Minha Vida Através da Comida), detalhando sua paixão pela comida.





Durante o lockdown e a experiência de quase morte, Stanley estreou o filme Supernova que narra o fim da vida de um amigo e o aperto em ter que seguir em frente após 60 anos, questões que o estimularam a tentar mais.

"O mundo estava mudando muito, os streamers se tornaram mais comuns. Supernova foi um acaso. Mandaram para mim e eu convidei Colin para fazer comigo e ele, felizmente, aceitou. No lockdown, eu fiz vídeos de coquetel no Instagram que viralizaram, escrevi um livro que vendeu superbem, depois eu gravei o programa Searching For Italy, no qual, não esperávamos que faria tanto sucesso... Tudo isso só me deu oportunidade para fazer mais", disse o ator em entrevista à coluna.

Tucci efetivamente seguiu em frente. O ator compõe a leva de grandes produções do entretenimento. E em Citadel não é diferente. O famoso ainda conta que quando recebeu o roteiro da série achou interessante e complicado. A complexidade dos personagens e por sentir ser algo inovador na cena do gênero de espionagem o fizeram aceitar o papel na trama

"Foi divertido. E eu gostei de assistir Richard Madden sendo espancado [nas cenas]", divertiu-se. "Eu queria fazer a série, mas uma das razões foi por causa dele. Eu realmente o admiro", contou.

Stanley como o novo Nick Fury?

Stanley ainda opinou sobre os comentários que recebe nas redes sobre protagonizar Nick Fury e em compor mais produções de sucesso da Marvel.

"Eu amo a ideia! Eu acho isso muito engraçado. Estar no Capitão América foi apenas uma das melhores experiências de todos os tempos. Ver isso trazido à vida, especialmente com a tecnologia de hoje, é algo que você nunca poderia ter imaginado. Então, com certeza. Estou feliz por esse apelido da nova era Nick Fury", afirmou.

O último trabalho de Tucci, Citadel, é uma série global criada pela produtora de Joe e Anthony Russo (Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato) e chega ao Prime Video dia 28 de abril.

*Texto de Lívia Carvalho

