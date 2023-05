Reprodução/Instagram Kuki Pobizinho vem ganhando seguidores com vídeos de humor na web









Danilo Henrique Silva de Carvalho, mais conhecido como Kuki Pobizinho, vem se destacando na web pelo humor descontraído e espontâneo desde que começou a fazer vídeos para a internet, e revela: quando o assunto é fazer alguém rir, Tirullipa e Tiririca são suas maiores inspirações.





A influência vem desde criança, Kuki contou que cresceu assistindo aos programas de comédia dos ídolos e que, quando começou a produzir conteúdo, usou como base as técnicas e estilo humorístico dos dois nomes de peso do humor brasileiro. "Eu sempre gostei muito do Tiririca e do Tirullipa. São duas referências para mim. Eles me inspiraram a ser mais criativo e a buscar o humor em qualquer situação", disse.





O influencer acrescenta que é muito fã do Tirullipa e destaca algumas particularidades que admira no ídolo. "Sempre gostei do jeito dele fazer humor, a forma como ele se expressa e interage com o público", disse. "Acho que o Tirullipa tem um talento incrível e tem muito a ensinar para quem trabalha com humor", complementa.

Além disso, Kuki também revelou que se identifica muito com Tiririca, outro grande nome do humor brasileiro. "O Tiririca é um artista completo, que sabe cantar, atuar e fazer rir. Eu acho que ele é um exemplo de versatilidade, e isso é muito importante para quem trabalha com entretenimento", detalhou.





Toda essa referência e inspiração é evidente em diversos vídeos de Kuki. O influencer utiliza recursos como imitações e piadas com expressões regionais em seus conteúdos, características bem marcantes nas performances de seus ídolos.

Com mais de 1 milhão de seguidores, Kuki vem garantindo seu espaço e se consolidando no humor basileiro como um dos influenciadores mais populares do país.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho