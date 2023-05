Reprodução/Instagram Curtidas entre Cauã e Sabrina aumentam rumores de uma possível relação

Após anunciarem a separação de seus respectivos casamentos, Cauã Reymond e Sabrina Sato passaram a curtir todas as publicações um do outro. Com isso, os telespectadores criaram expectativas de um possível romance entre os dois famosos.



Em março deste ano, Sabrina e Duda Nagle confirmaram a separação por meio de uma publicação no Instagram. Já em abril, Cauã anunciou o fim do casamento com Mariana Goldfarb.

De acordo com Leo Dias, do Metrópoles, recentemente Cauã tem curtido todas as publicações da jurada do The Masked Singer no Instagram, até mesmo as publicidades. Já a apresentadora, que antes não costumava curtir as publicações do ator, passou a dar like nas fotos publicadas por ele, chamando a atenção dos internautas pela mudança de comportamento.

Com isso, os fãs dos dois perceberam que a troca de likes acontece com certa frequência e passaram a especular se há um romance entre eles.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko