Nesta segunda-feira (8), Dudu Camargo participou do podcast Tagarelando e detonou o SBT por estarem abrindo mão dele. Além disso, o apresentador pediu para Rodrigo Carelli chamá-lo para um reality show da Record.



O radialista brincou que gostaria de uma vaga em um reality show da emissora. "Manda o Carelli enviar o convite, porque às vezes eles acham que a gente tá num jornal e que não vamos aceitar o convite. Mas aí a gente dá um jeito", disparou.

A apresentadora do podcast, Paloma Amaral, questionou se ele abriria mão do emprego no SBT para ir para um reality, se referindo ao programa Primeiro Impacto apresentado por Dudu. "Eu não sei, mas eles tão abrindo mão de mim", respondeu.

Com isso, os apresentadora ficaram intrigados com uma possível saída de Dudu do SBT, ao passo que ele afirmou que sentia que estavam abrindo mão dele. "É sério? Você realmente acha isso? Você acha que tá na corda bamba?“, questionou o outro apresentador, Lucas Carvalho.

