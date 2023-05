Reprodução/Globo Encontro com Patrícia Poeta consolidou pior audiência de 2023

De acordo com o site Na Telinha, na última sexta-feira (5), o programa Encontro com Patrícia Poeta marcou apenas 5,5 pontos na Grande São Paulo, consolidando a pior pontuação do matutino em 2023. O valor é considerado muito abaixo da média convencional e inferior às expectativas da emissora para o horário.



O número de audiência é assustador, uma vez que a audiência média durante 24 horas na Globo foi de 11,7 pontos. O desempenho foi tão ruim que o matinal conseguiu registrar menos audiência que o Jornal da Globo, exibido ao longo da madrugada, que cravou 6,9 pontos.

Ainda que transmitido mais tarde por conta do último capítulo da novela das nove, o jornal conseguiu superar outros programas transmitidos, como o Encontro. Já Travessia encerrou os capítulos marcando um recorde, com 29,2 pontos na capital.

Desde a saída de Fátima Bernardes, o programa tem enfrentando dificuldades e rejeição dos telespectadores que não parecem gostar tanto de Patrícia Poeta no comando.

*Texto de Júlia Wasko

