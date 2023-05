Reprodução/Youtube O político contou mais detalhes sobre sua saída da emissora após atritos entre ele e Rodrigo Carelli

Em entrevista ao canal Bruno Motta, no YouTube, Alexandre Frota desabafou sobre sua saída turbulenta da Record. Em 2009, ele e o diretor do núcleo de reality shows, Rodrigo Carelli, se desentenderam nos bastidores da primeira temporada de A Fazenda.



Há 19 anos, o ator participou da versão portuguesa do programa, intitulado Quinta das Celebridades, e posteriormente foi contratado pela Record para fazer parte da produção nacional.

De acordo com o empresário, ele indicou Carelli para a direção do programa, e mesmo assim não conseguiram se entender no decorrer da atração. "Eu que indiquei ele, o Rodrigo Carelli. E antes tinha indicado um diretor do Boninho, o Carlos Magalhães. Ele pediu uma fortuna, queria ser diretor de novelas, levar mais profissionais. A Record não quis", disse.

Quando passaram a trabalhar juntos para a formulação do reality show, uma versão nacional de The Farm, transmitida na Suécia, os dois enfrentaram dificuldades no convívio.

Segundo Frota, o diretor não aceitou suas ideias mesmo conhecendo todas as regras e detalhes da versão sueca. O desejo do mesmo era manter tudo igual, mas foi contrariado por Carelli.

Quando foi convidado para trazer o formato internacional do reality para o Brasil, o comediante acreditava que A Fazenda não iria para frente. "Fiquei quatro anos na Record sem eles me falarem mais sobre o projeto, fui para um monte de programas. Me chamaram depois e pediram para eu produzir A Fazenda", contou.

Além disso, o ex-modelo detalhou os valores gastos pela emissora somente para construir a estrutura em Itu, no interior de São Paulo. Foram mais de R$ 28 milhões para construir a antiga sede, em Itu. Hoje o programa é realizado em Itapecirica da Serra. "Não acreditei, achava que não ia ter mais o projeto. Não quis seguir na direção", explicou.

Após o início da montagem do programa, Frota e Carelli tiveram divergências, e o político atuou poucos meses como supervisor artístico de outra atração antes de deixar a Record em 2011, quatro anos depois de ser contratado.

"Como eu tinha feito A Fazenda em Portugal, sabia exatamente como era e o que tinha mudado no conceito do programa. Achei que seria melhor eu sair, porque a primeira temporada fez muito sucesso, e voltei para o Hoje em Dia", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko