DIVULGACAO/REPRODUÇÃO Angela Ro Ro é internada às pressas e cancela show













A cantora Angela Ro Ro cancelou o show que faria no Teatro Rival, na Cinelândia, Centro do Rio, nesta sexta-feira (12) ao passar por uma estafa --uma espécie de esgotamento físico ou mental. A apresentação marcaria o retorno da artista aos palcos, anteriormente, a musicista já havia adiado a peformance, que aconteceria no dia 7 de abril por motivos "emergenciais de saúde".





Na última quinta-feira (4), o perfil oficial do Teatro Rival anunciou o cancelamento do show. "O show de Angela Ro Ro remarcado para o dia 12 de maio está cancelado por motivos de saúde da artista. Esperamos que ela se restabeleça prontamente, e o público compreenda a situação", diz o comunicado.

Além de orientar sobre o reembolso dos ingressos, o estabelecimento escreve: "Agradecemos a compreensão e temos certeza de que logo nossa querida Angela Ro Ro estará bem de saúde e poderá nos dar muitas alegrias com seus incríveis shows", declarou.









Procurada pela Quem, a artista contou que, felizmente, não precisou ser internada. "Estou em casa, tive uma estafa. O 'boneco da véia' cansa (risos). Então estou consertando o 'boneco'. Fiquei fraquinha só, mas estou normal. Estou esperando me restabelecer porque tenho mais trabalhos adiante. Graças a Deus está tudo normal", explicou.

"Só estou com um pigarro horroroso. Estou melhorando, tive uma fadiga, uma estafa normal. Tenho mais trabalho pela frente e estou me cuidando para meter bronca e cumprir com meus afazeres. Sou grata pelo carinho e preocupação da imprensa e desejo ao grande público saúde, prosperidade, paz, muita sorte, proteção, muito amor, tudo de bom", disse.

"E fiquem na torcida para o 'boneco da véia', como eu chamo meu corpo, que é o apelido dele, melhorar, para eu ficar fortona para poder cantar. Porque meu repertório não é brincadeira: tem rock, tem tudo, me sacudo toda. E tenho que estar 100% para me oferecer ao público com todo carinho, com todo amor, porque o público é a parte do show mais importante", concluiu.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho