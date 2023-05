Reprodução/Instagram A jornalista foi condenada a pagar mais de R$ 100 mil reais em danas morais aos irmãos Felipe Neto e Luccas Neto

No último sábado (6), a 7° Vara Cível do Rio de Janeiro condenou a youtuber Antonia Fontenelle a pagar mais de R$ 100 mil em danos morais a Felipe Neto e Luccas Neto, após publicar um vídeo em 2020 os acusando de pedofilia.



A sentença deferida pelo juiz Samuel de Lemos Pereira diz que as falas de Felipe e Luccas foram retiradas de contexto, demonstrando-se que a edição tem o cunho de imputar prática de conduta grave.

Além disso, o responsável pelo caso lembrou que a apresentadora já foi condenada criminalmente pelas acusações contra os youtubers, mas ainda sim pode recorrer contra a decisão.

De acordo com a condenação, a atriz é obrigada a pagar R$ 50 mil para cada réu, além do valor acrescido de correção monetária e os honorários advocatícios. Não obstante, Fontenelle deverá pubicar uma retração no YouTube, mesmo local em que publicou a acusação de pedofilia.

"A sentença, dentre outras decisões recentes, em que também fomos vitoriosos, é tecnicamente perfeita e muito bem-vinda, porque restabelece as coisas aos seus devidos lugares. Reconhece quem é a ofensora, agora condenada civil e criminalmente, e quem é a vítima de ofensas públicas e gravíssimas", disse Leonardo Ribeiro da Luz, advogado de Felipe Neto.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko