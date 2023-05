Reprodução/Netflix Dançarina moveu ação contra cantora e produtoras da série por aparecer em filmagens

Kelly Tavares dos Santos está processando a cantora Anitta, a Netflix e a Conspiração Filmes S.A por uso indevido de imagem. A dançarina aparece por dois segundos no terceiro episódio do documentário Anitta - Made in Honório quando aparecem as apresentações antigas da artista.

A dançarina pede indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 50 mil. De acordo com o colunista Erlan Bastos, do portal em Off, a dançarina descobriu pelos amigos que sua imagem aparecia na série documental.

Os advogados de Kelly afirmaram que ela não assinou nenhum documento que permitisse o uso de imagem na produção, e com isso optou por entrar com uma ação contra a cantora.

"Importante destacar que a autora não autorizou a veiculação de sua imagem, muito menos foi informada de que estaria participando de uma série a qual seria veiculada em rede mundial de streaming", diz a defesa da jovem. "Ou seja, em hipótese alguma poderiam as rés divulgar a imagem da autora Kelly sem a sua anuência", relatou um dos advogados.

O documentário foi lançado no final de 2020 e conta com imagens de apresentações realizadas pela cantora em anos anteriores. "De Honório Gurgel para o mundo. Anitta levou o funk para outro patamar e agora vai mostrar como chegou lá. Prepare-se, a temperatura vai subir!", consiste a sinopse da série.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko