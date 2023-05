Reprodução Cássia Kis é vista em passeata contra o aborto na Zona Sul do Rio de Janeiro













Cássia Kis, que viveu Cidália em Travessia, foi vista na Marcha Nacional pela Vida, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Com o fim do malsucedido folhetim da Globo, a veterana saiu de óculos escuros, roupa preta e vestindo uma espécie de capa que cobria todo o seu corpo para protestar contra o aborto. Na ocasião, de acordo com o jornal Extra, a atriz atendeu fãs e tirou fotos com as crianças.





Este, no entanto, não foi o primeiro protesto que contou com a presença de Kis no Rio. Em novembro do ano passado, a atriz foi vista em duas manifestações golpistas depois do resultado do segundo turno das eleições para presidente. Nos dois protestos, Cássia fez o uso de símbolos religiosos, como terços e figuras de Nossa Senhora Aparecida. Em uma das passeatas, a atriz usava uma camiseta que dizia "aborto não".

O aborto de Cássia

Há pouco menos de um ano, Cássia revelou, no programa Encontro, que abortou aos 29 anos. Na ocasião, a atriz falava sobre a experiência de interpretar Maria Marruá na primeira versão de Pantanal. "Eu pari pela primeira vez logo depois de Pantanal. Tive meu primeiro filho em 1995, tenho um filho de 27 anos. Apesar dos meus 65, tenho outro de 18, que acham que é meu neto", disse.

"Tive a experiência de fazer dois projetos que trouxeram a questão da maternidade de maneira muito forte para mim. Em 1985, eu fiz um aborto. Não foi um aborto espontâneo e isso mudou muito na minha vida. Hoje sou uma madrinha que defende e protege a vida. Hoje corro atrás de mulheres para não fazerem", completou.

*Texto de Lívia Carvalho

