Reprodução/Não é Nada Pessoal A ex-modelo contou como se sente com sua filha entrando no novo reality show da Record

Solange Gomes contou com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, que está ansiosa e nervosa para a entrada da filha, Stephanie Gomes, no reality show A Grande Conquista, da Record. Ela já teve algumas crises desde que passou a imaginar a distância de sua herdeira.







"Eu to bem ansiosa, bem nervosa. Tive crise de ansiedade hoje, ontem, muita crise e aperto. Eu tomo remédio há seis anos, mas tem época e horas que vai além. Espero não baixar na clínica da grávida", disse.



A ex-modelo ainda brincou que se a Record colocar o nome da filha por último ela vai ter um treco. Já a filha a questiona em tom de brincadeira por que a mãe colocou o nome dela com S.





Stephanie contou que deixou sua avó responsável por ficar de olho em sua mãe para ela não se emocionar demais. "Minha vó e o melhor amigo dela vão cuidar dela que minha mãe é doida sabemos disso", detalhou.



A estudante de Biomedicina orientou seus familiares a deslogarem sua mãe das redes sociais caso ela passe do limite, e ainda pediu para que ela fique atenta ao publicar no Twitter e não confundir as contas da rede social.

"Deus mandou a Stephani pra mim porque ela é o meu equilíbrio sabe, e assim, todas as vezes que eu procuro por Deus é nela que eu encontro. Quando eu preciso sentir a presença de Deus na minha vida, eu encontro vocês", desabafou Solange com a filha.

Por fim, Solange relatou que os participantes vão gostar de Stephanie e acha que ela será o bebê da casa, mesmo às vezes dando algumas patadas.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko