Reprodução/Instagram Deolane Bezerra fez a Record mudar o esquema de segurança nos realities da Record





Toda a baixaria promovida pela família de Deolane Bezerra na porta de A Fazenda 14 serviu de lição para a Record entender que a segurança da sede de seus reality shows, localizada em Itapecerica da Serra (SP), estava muito defasada. E para evitar mais um novo barraco, ameaças de invasão à propriedade e ameaças à integridade de seus funcionários, a equipe de Rodrigo Carelli alterou os protocolos de proteção.







Em uma conversa exclusiva com este colunista que vos fala, durante uma visita realizada na sede de A Grande Conquista, Carelli foi claro ao assumir que havia alguns pontos sensíveis na proteção das instalações e admitiu que todas as alterações que foram implantadas neste ano estão relacionadas ao destempero das Bezerras.

"Nós mudamos os protocolos, reforçamos equipes e dificultamos os acessos. Não posso dar detalhes porque é tudo sigiloso. Mas posso te garantir que não há a menor possibilidade de ocorrer algo parecido com o que aconteceu no ano passado", afirmou o diretor do núcleo de realities da Record.

Em nosso passeio pelas instalações de A Grande Conquista, vimos que o confinamento fica muito afastado do portão de entrada da propriedade. E Carelli afirmou que absolutamente nenhum ruído do escândalo feito pelas irmãs de Deolane foi ouvido de dentro do confinamento de A Fazenda 14.



"O som não chega até lá. Toda a barulheira ficou somente aqui no portão e não chegou nem na área da produção. Tanto que nenhum dos participantes tinham a menor noção do que estava acontecendo do lado de fora", frisou o diretor.

Durante a visita, realmente constatamos que os sons das estradas que circulam a propriedade não penetram nas áreas do confinamento. Mas ainda assim, existe apenas um ponto sensível, contra o qual a Record não conseguiu fazer o bloqueio: uma das pistas externas permitem que carros de som de alta potência façam o som chegar nas instalações, assim como vimos em anos anteriores.



"Mas nós também reforçamos a segurança nesta área. Se alguém suspeito se aproximar, conseguiremos intervir de maneira rápida para evitar qualquer tipo de prejuízo ao andamento do programa", afirmou.

Contratos mais rígidos

O trauma e a dor de cabeça que Deolane Bezerra provocou na Record fez muitas coisas mudarem por lá. Inclusive os contratos com participantes de reality shows, já que a viúva de MC Kevin encontrou diversas brechas para processar a emissora e acusá-la de diversas situações negativas, como cárcere privado.

"Aquilo que aconteceu não vai acontecer de novo, e estamos nos preparando para que aquilo não aconteça de novo. Agora a participação, paixão, briga e intensidade das pessoas, família e público em geral, aqui fora é bom pra gente. A gente quer. As pessoas misturaram o que a participante falava. O que ela fala não tem o que a gente fazer a respeito. Ela tem que ser cobrada, julgada, adorada ou detestada [pelo público]. Óbvio que se passar do limite, como algo físico que aconteceu na última temporada, a gente vai expulsar", frisou o diretor.

A Grande Conquista estreia nesta segunda-feira (8). O público conhecerá o grupo de dez famosos que conquistou a vaga direto na Mansão, e acompanhará por 11 dias os seis menos votados se juntando a outros 64 competidores, que serão confinados na Vila e passarão por inúmeros perrengues.