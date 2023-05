Reprodução/Instagram Palmirinha Onofre morreu na manhã deste domingo, em São Paulo





Palmirinha Onofre, apelidada carinhosamente de Vovó Palmirinha, morreu neste domingo (7) em decorrência de complicações renais. Ela estava internada em um hospital em São Paulo desde o início de abril e não se recuperou durante o tratamento. E sua família divulgou os detalhes do velório e do sepultamento da apresentadora e culinarista.







Em um comunicado publicado nas redes sociais, a família avisou que o velório ocorrerá nesta segunda-feira (8), no Cemitério do Morumby, das 9h às 17h, mas será aberto ao público em um horário restrito, somente no intervalo das 11h às 13h. Já o sepultamento ficará restrito apenas a parentes e amigos dos parentes da apresentadora.





Talento e superação



Com uma história de vida repleta de superações, Palmirinha ganhou o carinho do público após ser entrevistada por Silvia Poppovic e contar como se livrou de um marido abusivo e passou a sustentar suas três filhas vendendo salgados. Ana Maria Braga viu a entrevista e convidou a simpática vovó para ser colaboradora fixa do Note e Anote, na Record.

Em 1997, a TV Gazeta a convidou para fazer participações como culinarista no Mulheres, até que três anos depois a contratou e a promoveu a apresentadora do TV Culinária, que durou dez anos. Foi neste programa que Palmirinha se tornou um ícone da cultura pop, presenteando os fãs e o público com diversos memes.

Entre 2012 e 2015, apresentou um programa no extinto canal Fox Life, e em 2018 se tornou jurada do programa Chef ao Pé do Ouvido, do GNT, no qual deu dicas de receitas aos competidores.

Morte

O comunicado da morte de Palmirinha foi feito no início da tarde deste domingo, por meio das redes sociais da culinarista, que informou o horário e a causa de sua partida.

"A família, consternada e inconsolável, comunica o falecimento de Palmira Nery da Silva Onofre, a Vovó Palmirinha, aos 91 anos, ocorrido hoje, 7 de maio, às 11h20 em decorrência de agravamento de problemas renais crônicos. Ela estava internada na Unidade Paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, desde o dia 11 de abril", diz a mensagem.