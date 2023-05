Reprodução/Instagram Flayslane Rayane, a Flay, entrou na lista de "ódio" da imprensa fotográfica de SP





A fama de antipática da ex-BBB Flayslane Rayane, mais conhecida como Flay, acaba de ganhar mais um episódio: ela teve uma crise de estrelismo e destratou os fotógrafos que estavam nos bastidores do festival Luan City, que aconteceu na noite de sábado (6), em São Paulo. Ela pode vir às redes sociais desmentir, mas este colunista que vos escreve ouviu os detalhes diretamente das "vítimas" da grosseria da moça.







Flay já chegou atrasada para o show de Luan Santana, e no local por onde passavam os artistas convidados, nos bastidores, haviam alguns fotógrafos. Quase todos se recusaram a fazer o registro de sua chegada por já terem sofrido com as grosserias da ex-BBB em outras situações. Mas outros profissionais, uma menor parte do grupo, decidiram clicá-la mesmo assim.

Como a ex-BBB chegou acompanhada de um amigo, anônimo, ela topou posar para fotos somente ao lado dele, recusando-se a fazer cliques sozinha. Sabe qual foi o argumento? Que seu look era batido demais, e que ela já havia usado em outras ocasiões. Mas tudo isso foi dito de maneira ríspida e grosseira. Flay nem abriu brecha para conversas e seguiu pisando firme, como se fosse uma grande estrela do elenco de convidados do festival.

Nos bastidores, os fotógrafos ficaram horrorizados com o comportamento da moça, que saiu queimadíssima do BBB 20 e conseguiu voltar aos holofotes recentemente após vencer a terceira temporada do The Masked Singer.

Diante desta situação, os profissionais que estavam no local, e que costumam cobrir os eventos com famosos em São Paulo, firmaram um pacto de ignorar Flayslane todas as vezes em que ela estiver entre os convidados de algum evento que contar com a cobertura da imprensa. A ideia é fazer com que ela "suma" da mídia de uma forma geral.

Esse pacto entre fotógrafos é algo levado muito a sério, e diversas famosas já enfrentaram a fúria dos profissionais após darem seus surtos de estrelismo. Nomes como Thaila Ayala e Flávia Viana já passaram por situações constrangedoras em tapetes vermelhos de grandes produções. Assim que pisavam no ponto de fotos, os fotógrafos baixavam suas câmeras e as ignoravam até que elas saíssem do local.

E isso só ocorreu porque ambas tinham o péssimo hábito de destratar os profissionais que eram convidados pelos organizadores e promoters para fazer a cobertura fotográfica dos eventos em questão. Depois de muito tempo, ambas, em diferentes situações, conseguiram fazer as pazes e se desculparam pelo péssimo comportamento nos bastidores.

Flay segue pelo mesmo caminho. Os fotógrafos de São Paulo fortaleceram este pacto após a crise de estrelismo no show de Luan Santana. Em tempo: o look que a ex-BBB usou na noite de ontem foi o mesmo que ela escolheu para curtir o Rock in Rio no ano passado.